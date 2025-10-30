Arrastão da Longevidade celebra o envelhecer e combate ao etarismo no Recife Antigo

Idosos praticando exercício (Divulgação)

O Recife se prepara para uma manhã de celebração, movimento e reflexão. Nesta sexta-feira (1º), a partir das 8h, a Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, será o ponto de partida do Arrastão da Longevidade, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seccional Pernambuco (SBGG-PE), que marca o encerramento do Mês da Pessoa Idosa. A iniciativa convida pessoas de todas as idades a repensarem a forma como a sociedade enxerga o envelhecimento e a valorizarem a trajetória de quem acumula histórias e experiências.

Mais do que uma caminhada, o Arrastão propõe uma mobilização social em defesa do envelhecimento digno e ativo. De acordo com o geriatra Rodrigo Patriota, presidente da SBGG-PE, o evento é uma celebração da vida e um chamado à empatia. “O Arrastão da Longevidade é um convite para a gente olhar para o envelhecimento de um jeito diferente. É sobre ocupar as ruas, mostrar que envelhecer é uma conquista. Que cada ruga carrega história, afeto e aprendizado”, destacou.

O percurso segue pelas ruas do Recife Antigo, reunindo idosos, familiares, profissionais e estudantes de saúde em uma caminhada simbólica contra o etarismo, preconceito ainda presente no mercado de trabalho, nas relações sociais e até nos espaços públicos. “O etarismo machuca de formas silenciosas. Ele aparece quando alguém desconsidera a opinião de uma pessoa mais velha, quando ri da idade do outro, ou quando deixa de contratar quem já passou dos 60. É um preconceito que limita e fere”, alertou Patriota.

Durante a programação, equipes de saúde estarão à disposição com atividades educativas, orientações sobre hábitos saudáveis e informações sobre prevenção de doenças, reforçando a importância de cuidar do corpo e da mente em todas as fases da vida. A proposta, segundo a organização, é incentivar o envelhecimento ativo e saudável, promovendo a autonomia e o bem-estar emocional.

Patriota ressalta que a saúde na velhice vai além dos exames e medicamentos. “Quando o idoso se sente parte, quando ele é ouvido, quando ele se movimenta, tudo muda. Ele ganha confiança, alegria e propósito. O Arrastão da Longevidade é para lembrar que o envelhecer deve ser vivido com dignidade e prazer”, afirmou.

Mesmo com os kits e camisetas esgotados, o evento é gratuito e aberto ao público. A recomendação é simples: vestir roupas confortáveis, levar água e disposição para caminhar. “O importante é estar presente. Venham com os amigos, tragam energia boa. Vamos caminhar juntos, sem pressa, mostrando que o futuro pode, e deve, ser vivido com orgulho da idade que se tem”, convidou o presidente da SBGG-PE.