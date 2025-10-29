Recife abre mais de 500 novas vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

Inscrições começam a partir desta quarta-feira (28), pela plataforma Conecta Recife. Ao todo, serão mais de 25 turmas, com carga horária que varia de 8 horas a 120 horas

Inscrição pode ser feita pela plataforma GO Recife (Foto: Arquivo)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quarta-feira (28), mais de 500 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos.

Serão mais de 25 turmas de cursos variados, com inscrições disponíveis para quem deseja se capacitar. As aulas ocorrerão em nove Escolas Profissionalizantes da capital pernambucana e as pessoas interessadas já podem se inscrever através da plataforma do Conecta Recife, acessando a aba de cursos do GO Recife, ou diretamente no site

Quem tiver dificuldade para fazer a inscrição pela internet pode ir diretamente nas escolas profissionalizantes, que estão oferecendo as vagas. Após a confirmação da inscrição, é preciso confirmar a matrícula munidos de documento com foto, comprovante de residência e de escolaridade pessoalmente. Dependendo do curso, os candidatos podem se inscrever a partir dos 14 anos.

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, destaca que essa é uma boa opção para quem ainda deseja uma oportunidade de trabalho neste final de ano. "O ciclo natalino abre boas perspectivas graças à movimentação financeira de proventos como o 13° salário e às movimentações de festas e serviços. Então, estamos atentas e atentos às oportunidades", destaca a gestora.

Os cursos estão disponíveis nos turnos da manhã, tarde e noite, com carga horária que varia entre 8h e 120h. As áreas contempladas são alimentação, beleza, indústria, tecnologia, artesanato, idiomas, vestuário e administração.

Entre os mais de 25 cursos disponíveis nas áreas acima estão padaria artesanal, corte de cabelo e visagismo, confeitaria natalina, eletricista de manutenção, informática para o mercado de trabalho, pintura natalina, barbearia básica, receitas natalinas, artesanato natalino, costura criativa, corte e costura módulo 3, entre outras opções.

