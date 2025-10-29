Obra vai deixar 8 bairros sem água por uma semana na Zona Norte do Recife

Compesa informou, nesta quarta (29), que será necessário fazer reparos no Sistema Alto do Céu, entre os dias 2 e 8 de novembro

Equipamentos da Estação Elevatória do Sistema Alto do Céu estão parados depois de terem sido alagados. Foto: Compesa/Divulgação (Equipamentos da Estação Elevatória do Sistema Alto do Céu estão parados depois de terem sido alagados. Foto: Compesa/Divulgação)

Moradores de oito bairros da Zona Norte do Recife vão ficar sem água entre os dias 2 e 8 de novembro.

O anúncio foi feito, nesta quarta (29), pela Companhia pernambucana de Saneamento (Compesa).

Conforme a empresa, a suspensão do fornecimento de água será necessária para permitir a realização de uma manutenção emergencial no Sistema Alto do Céu.

“Devido à necessidade de reparo de um vazamento na estrutura de um dos reservatórios do Sistema Alto do Céu, a Compesa suspenderá temporariamente a operação deste equipamento no período de 2 a 8 de novembro”, informou a Compesa, pelas redes sociais.

Ainda segundo a empresa, as equipes de manutenção também realizarão a impermeabilização do reservatório, para tentar dar mais segurança e eficiência operacional.

A paralisação será iniciada às 16h do domingo (2) para que o reservatório seja esvaziado. Os serviços terão início às 8h da segunda-feira (3).

“Por conta do tempo de cura necessário após a impermeabilização, o enchimento do reservatório está previsto para as 17h da sexta (7) com retorno do abastecimento a partir das 5h do sábado (8)”, acrescentou a concessionária.

A Compesa disse que a intervenção é essencial para garantir a segurança e continuidade do abastecimento de água.



Veja áreas atingidas pela falta de água

Beberibe,

Porto da Madeira,

Cajueiro,

Fundão,

Ponto de Parada,

Campina do Barreto,

Arruda

Água Fria