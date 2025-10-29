13 cavalos vítimas de maus-tratos são resgatados em operação de proteção animal no Recife

Os tutores dos animais resgatados têm 15 dias para solicitar a devolução, mediante comprovação de propriedade e da existência de uma área rural fora do Recife

Prefeitura do Recife resgata 13 cavalos em operação contra maus-tratos a animais ( WAGNER RAMOS/PCR)

A Prefeitura do Recife resgatou, nesta quarta-feira (29), 13 cavalos que estavam sofrendo maus-tratos ou em situação de risco em vias públicas da cidade.

A ação foi coordenada pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano, o Centro de Vigilância Ambiental (CVA), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e a Guarda Municipal. Os equinos foram encaminhados ao CVA, onde estão recebendo cuidados veterinários e passando por exames clínicos.



De acordo com o secretário executivo de Proteção e Defesa dos Animais, Luís dos Anjos, a operação faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura para garantir o bem-estar dos animais e a segurança da população. Os cavalos foram recolhidos em diferentes bairros, entre eles Engenho do Meio, Areias, Cabanga e Caxangá, e apresentavam sinais de maus-tratos.



“Essa operação faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura do Recife para garantir o bem-estar dos animais e, principalmente, a segurança nas vias. Os cavalos resgatados hoje receberão cuidados e, em breve, serão adotados e transferidos para áreas onde possam viver de maneira adequada. A retirada de equinos em situação de risco ou maus-tratos é uma ação concreta dentro do nosso plano de transição para o fim das carroças em 2026. É uma mudança que exige responsabilidade e ação”, destacou Luís dos Anjos.



Os tutores dos animais resgatados têm 15 dias para solicitar a devolução, mediante comprovação de propriedade e da existência de uma área rural fora do Recife, entre outros requisitos legais. Caso contrário, os cavalos poderão ser encaminhados para adoção, sendo obrigatório que o adotante possua espaço rural adequado.



A ação está inserida no Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, política pública que busca extinguir o uso de carroças até 31 de janeiro de 2026. O programa também oferece capacitação profissional e alternativas de renda aos trabalhadores que dependem da tração animal, promovendo uma transição sustentável para outras atividades econômicas.



Apesar do avanço das políticas de proteção animal, um dos representantes da categoria dos carroceiros, Eklesiartes José, reconhece a importância das ações contra maus-tratos, mas faz críticas à forma como algumas apreensões vêm sendo conduzidas.

“Somos a favor da apreensão de animais que estejam sofrendo maus-tratos ou soltos em vias públicas, pois podem causar acidentes e se colocar em risco. No entanto, houve casos de apreensões indevidas, segundo relatos dos proprietários. O que questionamos é a dificuldade para recuperar os animais. Às vezes eles fogem ou a corda se rompe, mas as exigências são tantas que os donos não conseguem reaver seus bichos. O mais preocupante é que a prefeitura estaria doando animais sem critérios, e alguns deles acabam sendo comercializados nas feiras”, afirmou.





