Resto de obras e cocos velhos tomam conta de área de mangue em Boa Viagem, no Recife

Área que seria de preservação de mangue se tornou um local de descarte ilegal, nas proximidades do Residencial Via Mangue III

Entulhos próximos a área de mangue em Boa Viagem, Zona Sul do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Moradores do Residencial Via Mangue III, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e comerciantes do entorno dividem o espaço com entulhos e muitos restos de coco. Isso porque uma área que seria de preservação de mangue se tornou um local de descarte ilegal.

A denúncia foi enviada ao Diario de Pernambuco nesta terça-feira (28). No texto que acompanhava algumas fotos, o denunciante afirmou que, ao solicitar a limpeza por parte da Prefeitura do Recife, os entulhos eram recolhidos. No entanto, no dia seguinte, o lixo retornava, prejudicando a área de mangue.

Manoel Messias, de 45 anos, é o líder comunitário do Residencial Via Mangue III. À reportagem, ele contou que os moradores do residencial ligam com frequência para a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), solicitando a remoção dos objetos, que atraem para dentro das casas ratos e baratas.

“Semana passada vieram e limparam aqui. Hoje já está cheio de novo. De noite é o horário que mais chega carros particulares e caminhões, já que não tem mais ninguém e é escuro. A prefeitura veio nessa rua mesmo e botou um monte de pedras, para impedir carros de entrarem no mangue, porque estava tudo lá dentro antes”, afirmou.

O morador Manoel Messias, de 45 anos, lida diariamente com os entulhos próximos a sua casa (crédito: Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Messias contou, também, que já tentou reclamar com as pessoas que jogam os entulhos no terreno, mas foi ameaçado. “Eu estava no meio do caminho quando ele viu que eu ia repreendê-lo. Ele disse: ‘Se vir pra brigar, a gente briga. Se for pra reclamar, pode voltar’. Eu dei meia-volta”, lembrou.

No local, a reportagem encontrou restos de obras, pedaços de móveis, madeira, sacos com lixo, uma lona descartada e muito coco. “Quando chove, esses cocos aí fedem. Eles vêm lá da praia, uma caçamba particular traz os cocos pra cá pelo menos uma vez na semana”, conta um comerciante da área, que prefere não ser identificado.

Ele afirma que também já foi ameaçado com arma de fogo por uma das pessoas que descarregou os entulhos no local e por esse motivo parou de reclamar. O comerciante ainda confessa que “está com raiva” do grupamento especializado em meio ambiente da Polícia Militar. “Eles vêm toda manhã. Chegam, tiram foto e não fazem nada. Reclamam dos entulhos, tiram mais fotos, para nada”, afirmou.

Em nota, a Emlurb informou que enviará uma equipe para limpar o local e que irá “identificar, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública e Segurança (SEOPS), os autores do descarte irregular dos resíduos no local”.

