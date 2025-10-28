PMs salvam recém-nascida que não conseguia respirar, no Grande Recife
A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (28), no bairro Aurora, em Paulista, durante ronda de rotina da PM
Publicado: 28/10/2025 às 11:56
Policiais militares com os pais e a bebê na UPA da Paulista (DIVULGAÇÃO/PMPE)
Durante uma ronda de rotina, policiais militares foram abordados pelos pais de uma recém-nascida que estava sem conseguir respirar e com a coloração da pele roxa. Os PMs realizaram o procedimento recomendado e conseguiram reanimar a criança, que foi encaminhada para uma UPA.
A ação aconteceu nesta terça-feira (28), no bairro Aurora, em Paulista, no Grande Recife, quando os policiais militares do 17º BPM realizavam ronda de rotina na região. Eles foram abordados pelo veículo dos pais de uma recém-nascida, de apenas oito dias.
O pai informou que a bebê havia parado de respirar e apresentava coloração arroxeada na pele, sinal de ausência de circulação sanguínea. Diante da situação, os policiais colocaram a criança imediatamente na viatura e constataram que ela apresentava poucos sinais vitais.
Os militares iniciaram de pronto o procedimento de tapotagem, que consiste em posicionar o bebê de bruços e aplicar leves palmadas nas costas para estimular a respiração. Após alguns minutos de manobra, a recém-nascida começou a chorar.
Ao chegarem à UPA do bairro Jardim Paulista, a equipe foi atendida por uma médica pediatra. Após exames preliminares, constatou que a criança estava estável. A bebê permaneceu na unidade hospitalar para a realização de avaliações mais detalhadas.