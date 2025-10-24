Feira Maré Cultural será realizada em Boa Viagem no fim de semana com artesanato e gastronomia

Entre as opções de artesanato, o público encontrará esculturas em madeira inspiradas nos casarões de Olinda (Foto: Divulgação)

A orla de Boa Viagem recebe mais uma edição da Maré Cultural, feira que reúne artesanato e gastronomia de Pernambuco. O evento acontece no Segundo Jardim, neste sábado (25), das 15h às 22h, e no domingo (26), das 10h às 18h.

Promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, a feira está na sétima edição reunindo cerca de 80 expositores, entre artesãos de quase 30 municípios pernambucanos e chefs de diversas regiões do estado. A proposta é oferecer ao público um passeio pela diversidade cultural e gastronômica de Pernambuco, dentro da campanha “Recife é pra ficar”.

Entre as opções de artesanato, o público encontrará desde esculturas em madeira inspiradas nos casarões de Olinda até rendas de Passira e peças sustentáveis feitas com teclas de computador, vinil, madeira reaproveitada e mosaicos de vidro.

Na área gastronômica, o visitante poderá saborear espetinhos, hambúrgueres, paellas, arroz de costela, além de vinhos, cachaças, cervejas artesanais e queijos variados.

