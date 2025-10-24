Hospital de Câncer de Pernambuco celebra 80 anos

O "Happy Hour Beneficente HCP 80 anos" acontecerá no dia 6 de novembro (Marina Torres/DP Foto)

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) vai comemorar, no dia 9 de novembro, 80 anos de serviço ininterrupto à população, consolidado como a maior referência oncológica do estado e um dos quatro hospitais no Brasil a oferecer atendimento 100% SUS voltado exclusivamente para o tratamento do câncer.

Para comemorar suas oito décadas de história, o HCP realizará o primeiro “Happy Hour Beneficente HCP 80 anos” no dia 6 de novembro, no Instituto Ricardo Brennand. O evento contará com a produção da Agência Amarelo, de Fernando Amaral; Agência Inspiração, de Camila Haeckel Blanke e Eduarda Haeckel Vieira; Aporte, de Ângelo Melo e terá apresentações musicais de artistas como Cristina Amaral, Maciel Melo e o Quarteto Bravo. Durante a celebração, será lançado o livro “HCP 80 anos”, escrito pelo jornalista Ennio Benning, que resgata a trajetória da instituição.

Desde sua fundação em 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), o HCP tem enfrentado desafios e conquistas, sempre com o compromisso de cuidar de milhares de pacientes que lutam contra a doença.

Atualmente, o HCP é responsável por 56% dos atendimentos oncológicos do SUS em Pernambuco, realizando mais de dois mil atendimentos diários. Em 2024, foram realizadas 318.138 consultas, 883.443 exames, 71.941 quimioterapias e 15.117 procedimentos cirúrgicos. Reconhecido como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o hospital oferece uma gama completa de serviços, incluindo quimioterapia, radioterapia, cirurgias e acompanhamento multidisciplinar em 15 clínicas médicas, garantindo qualidade de vida aos seus pacientes.

Os números refletem a importância da instituição: entre os 13 hospitais habilitados no estado, o HCP realiza 50% das cirurgias oncológicas, 47% das radioterapias, 33% das quimioterapias e 25% das internações clínicas em oncologia. “O HCP não é apenas um hospital, é um símbolo de esperança. Transformamos dificuldades em oportunidades de salvar vidas, com a ajuda de parceiros, parlamentares, doadores e a dedicação de nossos profissionais”, destaca Ricardo de Almeida, presidente do Conselho de Administração da SPCC.

Apesar de operar sob a égide do SUS, o HCP depende do apoio da sociedade para continuar oferecendo seus serviços. “Nosso trabalho é reflexo da confiança que a sociedade deposita em nós. Queremos continuar crescendo, inovando e salvando vidas por mais 80 anos”, afirma Sidney Neves, superintendente geral da instituição.

Além de sua atuação assistencial, o HCP se destaca em ensino e pesquisa, com o Centro de Pesquisas Clínicas em parceria com grandes farmacêuticas, como a Roche, MSD, AstraZeneca e Novartis. Tem sido realizados importantes estudos clínicos que impactam diretamente o tratamento de câncer.

O voluntariado, que também celebra 80 anos, conta com cerca de 300 pessoas que apoiam pacientes e familiares em diversas ações, como confecção de perucas e doação de alimentos, além da gestão da Casa de Mirela, que acolhe pacientes do interior.