Outubro Rosa: OAB-PE revisa e amplia a Cartilha de Direitos da Mulher com Câncer de Mama

Sede da OAB-PE (Foto: Alysson Maria)

Como parte da campanha Outubro Rosa, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, (OAB-PE) apresentou a versão atualizada e ampliada da Cartilha de Direitos da Mulher com Câncer de Mama.

Segundo a Comissão da Mulher Advogada (CMA), o compromisso foi traduzir a legislação em uma ferramenta de apoio e dignidade para todas as mulheres e não apenas revisar como também ampliar a primeira edição do documento, que data de 2023.

A nova versão incorpora as mais recentes conquistas legais e detalha novos benefícios, garantindo que cada mulher enfrentando o diagnóstico tenha em mãos um guia preciso e completo.

"Ao lançarmos a nova edição da Cartilha de Direitos da Mulher com Câncer de Mama, reafirmamos nosso compromisso com cada pernambucana que enfrenta essa batalha com coragem e esperança”, adiantou a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.

“O diagnóstico de câncer já impõe desafios profundos, mas a desinformação não pode ser mais um deles. Que este material seja uma ferramenta de conhecimento, amparo e força, garantindo que cada mulher saiba e exerça seus direitos com segurança e dignidade", completou.

Organizada pela vice-presidente e pela membra da CMA, Leslie Marina Novaes e Janaína Falcão, respectivamente, a Cartilha de Direitos da Mulher com Câncer de Mama, está disponível, gratuitamente, no site da OAB-PE.

