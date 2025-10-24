Após críticas, Governo de Pernambuco troca o sorteio pela prova de admissão para Escolas Técnicas Estaduais

Inicialmente, as quase 10 mil vagas para as ETEs seriam distribuídas por sorteio eletrônico

Diante da reação negativa de estudantes, pais e educadores nas redes sociais, o Governo de Pernambuco anunciou, no final da manhã desta sexta-feira (24), que o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) voltará a adotar a prova de admissão como critério de ingresso.

A decisão foi confirmada pela Secretaria de Educação, que informou que o novo edital será republicado na edição do Diário Oficial do Estado neste sábado (25).

O anúncio de que as vagas das ETEs seriam distribuídas por sorteio eletrônico provocou grande repercussão e críticas nas redes sociais.

Internautas, estudantes e professores afirmaram que o sorteio “desvalorizava o mérito estudantil” e colocava em risco a qualidade do ensino nas unidades técnicas, conhecidas pelo alto desempenho no Enem e na formação profissional de jovens pernambucanos.