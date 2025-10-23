Dois homens são presos por dar golpes com cheques e cartões no Recife
Os susperitos foram levados para a Delegacia do Cordeiro e com eles foram encontrados dois cheques
Publicado: 23/10/2025 às 20:58
Materiais apreendidos com os suspeitos (Foto: PCPE)
A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta quinta-feira (23), dois homens suspeitos de aplicar golpes com cheques e cartões de crédito na capital pernambucana. A ação foi realizada por equipes da Delegacia do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.
De acordo com a polícia, a investigação começou após uma testemunha informar, durante depoimento na unidade, que os suspeitos haviam deixado um envelope com cheques falsos em um endereço específico. Os agentes foram até o local e encontraram dois cheques, nos valores de R$ 4.947 e R$ 4.911.
Após contato com a instituição bancária, os policiais confirmaram que os documentos não haviam sido emitidos pelos verdadeiros correntistas e apresentavam indícios de falsificação. A equipe iniciou buscas e localizou os suspeitos em um hotel no bairro da Soledade, área central do Recife.
Durante a abordagem, os dois homens, de 47 e 27 anos, confessaram envolvimento em fraudes com cheques e cartões de crédito. Eles foram foram autuados em flagrante por estelionato.
Na ação, foram apreendidos:
Sete boletos bancários;
Dois cheques preenchidos;
24 folhas de cheque em branco;
12 cartões de crédito;
Um caderno com anotações sobre as fraudes;
Um notebook e uma impressora.