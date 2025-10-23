Recife prevê conclusão do armamento até o primeiro semestre de 2026

Guarda Municipal do Recife (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Prefeitura do Recife planeja concluir o processo de armamento da Guarda Civil Municipal (GCMR) até o primeiro semestre de 2026. O objetivo é preparar os agentes para um modelo de atuação voltado à segurança cidadã e comunitária, alinhado à nova Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

Atualmente, 80 agentes da corporação participam do Curso Nacional de Uso Diferenciado da Força. As aulas, que começaram no dia 20 e seguem até 31 de outubro, totalizam 80 horas de atividades teóricas e práticas, realizadas no Compaz Leda Alves, no bairro do Pina.

O treinamento é ministrado por instrutores selecionados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública entre profissionais das forças de segurança municipais, estaduais e federais de todo o país. As aulas ocorrem diariamente, das 8h30 às 18h30. Durante a primeira etapa, os agentes recebem instrução em temas como uso diferenciado da força, técnicas de imobilização, manejo de armas não letais e uso de sprays lacrimogêneos.

Na segunda fase, que acontece entre 27 e 31 de outubro, o foco se volta ao policiamento comunitário. As disciplinas incluem comunicação e relacionamento comunitário, mediação de conflitos, mobilização social e práticas operacionais voltadas à convivência cidadã.

Segundo o secretário de Ordem Pública e Segurança Cidadã do Recife, Alexandre Rebêlo, o investimento na formação dos agentes é fundamental para a nova etapa da corporação. “É muito importante investir na capacitação das nossas forças de segurança municipais, garantindo uma atuação orientada, coordenada e segura para a sociedade e para os próprios agentes. Agradecemos ao MJSP por essa iniciativa, que chega em um momento particularmente importante, em que a prefeitura está reestruturando a Guarda Municipal tanto em infraestrutura quanto na forma de atuar no território”, afirmou Rebêlo.

O processo de armamento da Guarda Municipal do Recife teve início em abril de 2025 e, segundo a prefeitura, será finalizado em 2026. Todos os agentes armados deverão utilizar câmeras corporais (bodycams) durante o serviço, como medida de transparência e segurança.