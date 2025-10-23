Recife realiza Dia D de Combate à Sífilis no sábado (25); saiba como será

Nos oito distritos sanitários da cidade, serão realizadas ações como oferta de insumos de prevenção, testagem rápida para IST e educação em saúde

Teste para diagnóstico de sífilis será realizado (Divulgação )

O Recife realiza, no sábado (25), o Dia D de Combate à Sífilis. A informação foi divulgada, nesta quinta (23), pela Secretaria de Saúde (Sesau).

Na data, serão oferecidos serviços nos oito distritos sanitários (DS) da cidade.

A iniciativa integra o Outubro Verde, que faz a mobilização de profissionais de saúde, gestores e população.

A meta é reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, especialmente em gestantes.

Como isso, é possível evitar a transmissão para o bebê e intensificar os cuidados em relação a esta infecção sexualmente transmissível (IST).

A sífilis é curável, mas pode matar, se não forem seguidos os procedimentos necessários.

Como será



No sábado, haverá ações simultâneas da estratégia “Vamos Testar, Vamos Prevenir”, nos oito DS da capital pernambucana.

Das 8h às 12h, haverá oferta de insumos de prevenção (preservativos masculinos e femininos e géis íntimos lubrificantes), educação em saúde e testagem rápida para IST, com resultado em até 20 minutos.

Em caso positivo, o usuário é encaminhado a um serviço de referência para o tratamento adequado (confira programação completa aquihttps://bit.ly/dia-d-sifilis). Neste mesmo dia, também acontecerá uma edição especial do PrEPara a Prevenção, na USF Dr. Guilherme Robalinho, no Pina, onde haverá, ainda, acolhimento e dispensação da profilaxia PrEP - método de prevenção à Aids que consiste na tomada de comprimidos orais, reduzindo o risco de se infectar.

A doença

A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, cuja transmissão sexual é maior nos estágios iniciais. Mas também pode ser passada da mãe para o bebê durante a gestação, ocasionando sérias complicações, como abortos, partos prematuros, sequelas neurológicas e malformações em até 40% das crianças infectadas. Por isso, a Sesau vem fortalecendo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.

Dados

Dados epidemiológicos demonstram avanços importantes: em 2022, foram registrados 30,9 casos por 1.000 nascidos vivos; em 2024, o número caiu para 22,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Já a proporção de sífilis congênita por sífilis em gestante também apresentou uma redução significativa, passando de 49,6% em 2022 para 27,7% em 2024.

"Esses resultados são fruto de estratégias como a descentralização da testagem rápida na cidade, por meio do programa Vamos Testar, Vamos Prevenir, que de 2023 a 2025 já realizou 175 ações de testagem e alcançou 13.839 pessoas", afirma o coordenador da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro, salientando que também houve ampliação da oferta da testagem rápida nas unidades básicas de saúde durante o pré-natal, com garantia do tratamento adequado; e o fortalecimento das ações de monitoramento das gestantes com sífilis, para garantir a adesão ao tratamento e a não reinfecção. E isso tanto na modalidade presencial, pelas equipes da Saúde da Família, quando na virtual, pela plataforma "Atende Gestante".

Preservativos

Ainda durante o Outubro Verde, a Prefeitura do Recife instalou, de forma definitiva, 20 totens em pontos estratégicos da cidade, como mercados públicos e terminais rodoviários, para a distribuição de insumos de prevenção. Além disso, foram destinadas às unidades de saúde da rede 200 dispensers para a oferta de preservativos masculinos e femininos e géis íntimos lubrificantes, reforçando o acesso da população a esses materiais.