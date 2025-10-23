Além de 3 fiscais de São Lourenço, suspeito de tráfico estaria envolvido no assassinato de mulheres a pauladas
O crime aconteceu em setembro, no bairro de Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife
Publicado: 23/10/2025 às 11:34
Polícia Civil detalhou investigação que levou às prisões dos suspeitos do assassinado de duas mulheres (DIVULGAÇÃO/PCPE)
Três fiscais de controle urbano da Prefeitura de São Lourenço da Mata e um homem, apontado como o maior traficante da região, foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (22), durante a Operação Controle Urbano.
Os quatro são investigados pelo homicídio de duas mulheres no bairro de Nova Tiúma, São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do a Recife, ocorrido em setembro deste ano.
Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que a investigação iniciou-se em setembro, após a morte de Bruna Lorhayne Mesquita dos Santos, de 25 anos, e a mulher trans, Rebeca de Santana Alves, de 28 anos.
As vítimas foram agredidas com golpes de pauladas. O crime foi registrado em vídeo pelos próprios autores e divulgado em redes sociais. O material permitiu a identificação dos envolvidos, resultando na expedição de quatro mandados de prisão e busca e apreensão pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata.
Segundo o delegado Eduardo Cavalcanti, adjunto da 10ª Delegacia de Homicídios, o crime teria sido motivado pelo furto de R$ 600 e uma furadeira da casa de um idoso, que seria pai de criação de uma das servidoras municipais presas.
Ela teria procurado dois colegas de trabalho e um traficante da região central do município para localizar as vítimas. O grupo encontrou as duas mulheres, que foram agredidas e mortas.
Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos utilizaram uniformes e coletes de identificação funcional durante a ação. O delegado destacou que os autores se valeram da condição de agentes públicos para praticar o crime.
“Eles se aproveitaram do cargo de fiscais de controle urbano, o que facilitou o deslocamento e o acesso às áreas onde as vítimas foram encontradas”, afirmou.
O crime foi classificado como duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas.
A Polícia Civil também apura se houve motivação transfóbica e misógina, uma vez que entre as vítimas estão uma mulher trans e uma mulher cis.
As investigações indicam que os fiscais mantinham relação com o tráfico de drogas no centro de São Lourenço da Mata.
O delegado informou que há indícios de que o grupo atuava em parceria com o traficante preso e que novos desdobramentos podem apontar para outros crimes, como associação criminosa e facilitação do tráfico.
Os quatro investigados foram levados para a Delegacia de Camaragibe e, em seguida, encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (COTEL), em Abreu e Lima.