Além de 3 fiscais de São Lourenço, suspeito de tráfico estaria envolvido no assassinato de mulheres a pauladas

O crime aconteceu em setembro, no bairro de Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife

Polícia Civil detalhou investigação que levou às prisões dos suspeitos do assassinado de duas mulheres (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Três fiscais de controle urbano da Prefeitura de São Lourenço da Mata e um homem, apontado como o maior traficante da região, foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (22), durante a Operação Controle Urbano.

Os quatro são investigados pelo homicídio de duas mulheres no bairro de Nova Tiúma, São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do a Recife, ocorrido em setembro deste ano.

Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que a investigação iniciou-se em setembro, após a morte de Bruna Lorhayne Mesquita dos Santos, de 25 anos, e a mulher trans, Rebeca de Santana Alves, de 28 anos.

As vítimas foram agredidas com golpes de pauladas. O crime foi registrado em vídeo pelos próprios autores e divulgado em redes sociais. O material permitiu a identificação dos envolvidos, resultando na expedição de quatro mandados de prisão e busca e apreensão pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata.

Segundo o delegado Eduardo Cavalcanti, adjunto da 10ª Delegacia de Homicídios, o crime teria sido motivado pelo furto de R$ 600 e uma furadeira da casa de um idoso, que seria pai de criação de uma das servidoras municipais presas.

Ela teria procurado dois colegas de trabalho e um traficante da região central do município para localizar as vítimas. O grupo encontrou as duas mulheres, que foram agredidas e mortas.

Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos utilizaram uniformes e coletes de identificação funcional durante a ação. O delegado destacou que os autores se valeram da condição de agentes públicos para praticar o crime.

“Eles se aproveitaram do cargo de fiscais de controle urbano, o que facilitou o deslocamento e o acesso às áreas onde as vítimas foram encontradas”, afirmou.

O crime foi classificado como duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas.

A Polícia Civil também apura se houve motivação transfóbica e misógina, uma vez que entre as vítimas estão uma mulher trans e uma mulher cis.

As investigações indicam que os fiscais mantinham relação com o tráfico de drogas no centro de São Lourenço da Mata.

O delegado informou que há indícios de que o grupo atuava em parceria com o traficante preso e que novos desdobramentos podem apontar para outros crimes, como associação criminosa e facilitação do tráfico.

Os quatro investigados foram levados para a Delegacia de Camaragibe e, em seguida, encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (COTEL), em Abreu e Lima.

