Feriado do Dia do Servidor será antecipado para segunda (27), em Olinda

O Dia do Servidor Público também será antecipado pela Prefeitura de Olinda, da terça-feira (28), para a segunda-feira (27). A decisão acompanha a medida adotada pelo Governo de Pernambuco e busca alinhar o calendário municipal ao estadual, garantindo maior eficiência administrativa.

Com a mudança, não haverá expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal na próxima segunda-feira. Já na terça-feira, o funcionamento será normal, retomando o atendimento ao público.

Conforme o decreto 100/2025, o feriado não se aplica aos serviços essenciais, como os de saúde, segurança, infraestrutura e assistência social, que manterão suas atividades conforme orientação das respectivas secretarias.