Feriado do Dia do Servidor: saiba o que abre e o que fecha no Recife

Feriado foi antecipado para segunda-feira (27). Com isso, diversos equipamentos da Prefeitura terão horários de funcionamento alterados

A Prefeitura do Recife abriu 20 vagas gratuitas para a oficina de Expressão Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo para pessoas de 16 a 20 anos (Foto: Arquivo/Prefeitura do Recife)

Em comemoração ao Dia do Servidor, a Prefeitura do Recife transferiu o feriado para a próxima segunda-feira (27).

A informação foi divulgada nesta quinta (23), pela prefeitura, por meio de nota.

Com isso, a população precisa ficar atenta, pois diversos equipamentos e serviços municipais terão horários de funcionamento alterados.

As Academias Recife terão aulas regulares pela manhã, tarde e noite e os parques urbanos estarão abertos ao público.

O projeto Praia sem Barreiras terá atividades entre a sexta (24) e a próxima segunda, na Praia de Boa Viagem, nas imediações da Rua Bruno Veloso. Mercados públicos e feiras livres funcionarão das 6h às 13h.

Confira as alterações



EDIFÍCIO-SEDE

Em virtude do feriado do Dia do Servidor, o edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado e as atividades retomam na terça-feira (28).



SAÚDE

Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).



O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, terá funcionamento normal na data. O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do whatsapp 3355-7712, das 8h às 17h. A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal funcionará nos seguintes horários: shopping Riomar (Pina), shopping Recife (Boa Viagem) e shopping Boa Vista, das 9h às 19h.



ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME

Serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão funcionamento diferenciado. Os serviços essenciais funcionarão normalmente:



Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).



Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional do Recife (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, a Cozinha Gurupé e a sala da Política sobre Drogas, localizada no térreo da Prefeitura, não funcionarão. Também estarão fechados os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central de Cadastro Único e os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (POP).



DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE

As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares, que estiverem no Recife durante o próximo final de semana, poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer.

Entre sexta-feira (24) e segunda (27), as atividades serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar.

O Praia sem Barreiras ocorre das 8h as 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. Não é necessário agendamento prévio — basta comparecer ao local. Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a UNINASSAU e a Empetur.



Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados na segunda (27). Os atendimentos serão retomados na terça-feira (28).



MULHER

O Centro de Referência Clarice Lispector e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector. O Centro de Referência Clarice Lispector, na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, Santo Amaro, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O SER Clarice Lispector, na Av. Recife, 700, Areias, atende diariamente, das 7h às 19h. Os demais serviços retomam as atividades na terça-feira (28).



HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funciona em esquema de plantão para urgências e emergências, das 7h às 13h.



ESPORTES

As Academias Recife estarão abertas normalmente, com aulas nos horários da manhã (5h30 às 9h30) e tarde/noite (das 17h às 21h). As escolinhas que funcionam no Geraldão estarão fechadas.



MERCADOS E FEIRAS

As feiras livres e os mercados públicos da cidade funcionarão em horário reduzido, das 6h às 13h. As praças de alimentação, no entanto, permanecerão abertas após esse horário.



TRÂNSITO

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (27), devido ao feriado do dia do servidor público. Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira (28), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



CICLOFAIXA

Não haverá a Ciclofaixa de Turismo e Lazer na cidade.



PARQUE DE ESCULTURAS

O Parque das Esculturas Francisco Brennand estará fechado no feriado do Dia do Servidor. O espaço funciona de terça a sexta, das 10h às 17h, e sábado e domingos, das 9h às 18h.



JARDIM BOTÂNICO DO RECIFE

O Jardim Botânico do Recife, localizado no Curado, não abrirá nesta segunda (27). O espaço funciona normalmente de terça a domingo, das 9h às 15h.



CULTURA



Todos os equipamentos culturais do município vinculados à Secretaria de Cultura e à Fundação de Cultura Cidade do Recife estarão fechados nesta segunda (27).



REDE COMPAZ E BIBLIOTECAS PELA PAZ

As unidades da Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na segunda-feira (27) de outubro. As atividades retornam normalmente na terça-feira (28).



PROCON

Não terá expediente no dia 27, porém os canais digitais www.procon.recife.pe.gov.br e e-mail [email protected] estarão disponíveis para registro de queixas, denúncias e reclamações.



OUVIDORIA

Não haverá atendimento presencial e telefônico dia 27, em razão da antecipação do feriado do Dia do Servidor. Estarão disponíveis todos os demais canais: e-mail ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br).



PROCURADORIA

Não haverá expediente dia 27 em razão da antecipação do feriado do Dia do Servidor.