PE tem mais uma morte suspeita por metanol

Segundo a Secretaria de Saúde, o caso envolve um morador do Recife, mas ainda estão sendo investigado

Pernambuco investiga três casos de intoxicação por metanol (Foto: Imagem Ilustrativa/Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, nesta quarta-feira (22), o registro de mais uma morte suspeita por intoxicação por metanol como consequência da ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. A morte seria de um morador do Recife.

Além disso, também foram notificados mais dois internamentos, sendo um de morador de Exu, no Sertão, e outro de Ipojuca, na Região Metropolitana, pelo mesmo motivo.

Todos os casos estão sob investigação.



Ao todo, já foram notificados 87 casos, mas a maioria delas, 60 no total, foi descartada como sendo por metanol. Até agora, 3 casos foram confirmados, sendo dois óbitos.

