° / °
Vida Urbana
METANOL

PE tem mais uma morte suspeita por metanol

Segundo a Secretaria de Saúde, o caso envolve um morador do Recife, mas ainda estão sendo investigado

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/10/2025 às 17:21

Seguir no Google News Seguir

Pernambuco investiga três casos de intoxicação por metanol/Foto: Imagem Ilustrativa/Freepik

Pernambuco investiga três casos de intoxicação por metanol (Foto: Imagem Ilustrativa/Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, nesta quarta-feira (22), o registro de mais uma morte suspeita por intoxicação por metanol como consequência da ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. A morte seria de um morador do Recife.

Além disso, também foram notificados mais dois internamentos, sendo um de morador de Exu, no Sertão, e outro de Ipojuca, na Região Metropolitana, pelo mesmo motivo.

Todos os casos estão sob investigação.

Ao todo, já foram notificados 87 casos, mas a maioria delas, 60 no total, foi descartada como sendo por metanol. Até agora, 3 casos foram confirmados, sendo dois óbitos.

metanol
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X