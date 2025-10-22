Em ação com troca de tiros, PM flagra plantio de maconha em território indígena no Agreste

PMs apreenderam 92 quilos maconha e erradicaram 12 mil pés da droga, em Pesqueira

Maconha foi encontrada em sacos, em área indígena (PMPE)

A Polícia Militar apreendeu 92 quilos de maconha e destruiu 12 mil pés da erva, em uma operação realizada em uma área de dois hectares em um território indígena, em Pesqueira, no Agreste pernambucano.

A ação foi realizada a partir de informações levantadas pelo setor de Inteligência, na terça (21).

Os policiais militares da 8ª CIPM foram ao local e encontraram um ponto de cultivo e venda da droga.

A equipe foi averiguar a denúncia e acabou recebida a tiros por homens que faziam a segurança do local e “revidou”.

Segundo a PM, a roça estava sendo cultivada na área indígena da cidade, nas imediações da Aldeia Lagoa.

Os suspeitos fugiram pela vegetação, não sendo alcançados pelo efetivo.

“O roçado foi incinerado na própria terra, exceto uma pequena amostra, reservada para apresentação na Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com o restante do material apreendido”, disse a PM.