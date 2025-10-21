Caso Esther: confira o que se sabe sobre o crime em São Lourenço da Mata

Local onde foi encontrada a menina Ester, de 4 anos. (Sandy James/DP Foto)

Na tarde desta terça-feira (21), foi encontrado o corpo de Esther Izabelle, de 4 anos, dentro de uma cacimba em uma residência do bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, a menina estava desaparecida desde a segunda (20).



O que se sabe sobre o caso:

No início da tarde de segunda (20), por volta das 16h, Ester estava brincando num campo de futebol no bairro do Pixete, acompanhada do irmão, de 7 anos. A tia da menina, Lidiane Santos da Silva, relatou ao jornal que, enquanto brincavam, um homem desconhecido se aproximou, pegou a mãozinha da criança e a levou. O irmão teria retornado para avisar a mãe da menina.



A família iniciou buscas pela comunidade, em poços, riachos e câmeras próximas, mas não obteve resultado até então. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco como desaparecimento, a partir da delegacia correspondente. Na tarde desta terça (21), o corpo de Ester foi encontrado dentro de uma cacimba localizada numa casa a cerca de três minutos da residência onde a menina morava. O achado ocorreu na mesma comunidade do Pixete, em São Lourenço da Mata.



Também foram encontrados preservativos e objetos que podem estar relacionados a rituais. A menina também apresentava marcas de espancamento na cabeça.



Moradores protestaram queimando pneus na PE-005, pedindo rapidez nas investigações. Dois homens, um inquilino da casa onde o corpo foi achado e o vizinho, foram levados para prestar esclarecimentos à delegacia da cidade. O caso foi direcionado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no Recife.



A polícia ainda não divulgou oficialmente qual o motivo do homicídio, quem são os autores e sob que circunstâncias ocorreu o crime.