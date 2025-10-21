Estado lança edital para estudo de novo sistema de transporte na Avenida Norte, no Recife

Segundo o governo, foi aberta uma licitação para contratação de estudos que apontem soluções mais sustentáveis para a maior avenida do Recife

Troca de placas de concreto altera itinerário de linhas que circulam pela Avenida Norte. Foto: Julio Jacobina/DP ()

O Governo de Pernambuco vai contratar estudos de viabilidade técnica e econômica para a implantação de um novo sistema de transporte coletivo na Avenida Norte, a maior do Recife, com 8,6 quilômetros.

A medida foi anunciada, nesta terça (21), pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).



O processo licitatório em curso, destinado à contratação de empresa de consultoria de engenharia para elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica, tem como prazo para apresentação das propostas o dia 10 de dezembro de 2025, às 10h.

Os recursos para a contratação são oriundos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade. O edital de licitação da obra pode ser acessado no site www.compras.pe.gov.br.

O novo modal deve também atender a critérios de sustentabilidade, segundo o estado.

“O objetivo não é comprometer o espaço para carros particulares na via, e sim melhorar a utilização da Avenida Norte pelo transporte coletivo”, avalia o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena.

A avenida tem início na Ponte do Limoeiro, que liga o Bairro do Recife (Recife Antigo) ao bairro de Santo Amaro, na área Central da capital, e se estende até o bairro da Macaxeira, Norte da capital.

“A contratação do projeto vai ajudar o Governo de Pernambuco a escolher a melhor solução para a questão da mobilidade em um dos principais corredores de trânsito do Recife”, destaca o secretário executivo. Ele esclarece que os recursos da licitação são custeados pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Isso demonstra a confiança do ministério na nossa capacidade de implantar um sistema de transporte mais sustentável e eficiente.”

O secretário menciona ainda a possibilidade de o novo modal de transporte coletivo da Avenida Norte ter intercessões com os ônibus de outras duas vias de grande circulação: a Avenida Cruz Cabugá e a Avenida Agamenon Magalhães. Ambas estão na área central do Recife e Agamenon Magalhães está integrada ao Terminal de Passageiro de Joana Bezerra.