Dia D de multivacinação atingiu mais de 130 mil doses, segundo Secretaria da Saúde

O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação ofereceu mais de 2 mil pontos de vacinação no último sábado (18)

Vacinação (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Pernambuco aplicou mais de 130 mil doses de imunizantes durante o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). No sábado (18), foram disponibilizadas imunizações contra gripe, febre amarela, dengue, sarampo, varicela e COVID-19, entre outras.

Nos mais de 2 mil locais de vacinação de todo o Estado, os imunizantes mais aplicados foram: influenza, com 27.414 doses, varicela, com 15.792, e Febre Amarela, com 14.778. Mais 7.557 pessoas receberam a tríplice viral e 1.698 maiores de 14 anos se vacinaram contra o HPV, no esforço de resgate vacinal.

Todos os dados foram consolidados de 178 municípios pernambucanos, como explicou a SES-PE. O órgão também destacou a vacinação contra a dengue, tétano e difteria e a COVID.

"O Dia D tem impacto na adesão à vacinação e contribui para aumentar a cobertura vacinal. Muitas pessoas aderiram e buscaram atualizar as cadernetas de suas crianças e adolescentes", comemorou a superintendente de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Magda Costa.

Campanha

No Dia D, pais e responsáveis puderam atualizar a caderneta de vacinação de suas crianças e adolescentes, e também foram chamados os jovens de até 19 anos que ainda não tinham tomado a vacina contra o HPV, além de adultos sem proteção contra o sarampo, que receberam na ocasião a tríplice viral, vacina que protege também contra a caxumba e a rubéola.

A campanha segue até o dia 31 de outubro. Adultos, pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes ainda podem buscar as salas e postos de vacinação com o cartão de vacinação, CPF e Cartão Nacional de Saúde para análise do profissional de saúde e atualização da situação vacinal.

