Inmet: 35 municípios do Sertão de Pernambuco terão chuva fora de época
Publicado: 21/10/2025 às 10:54
Inmet prevê chuvas moderadas para todo o país (Helder Tavares/DP/D.A Press/Arquivo)
A chuva no Sertão é sinônimo de alegria. Especialmente, quando vem fora de época. É o caso de 35 municípios pernambucanos que estão com possibilidade de acúmulo de água entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O alerta do Inmet foi publicado na manhã desta terça-feira (21), com validade até as 10h da quarta, tem bandeira amarela, indicando o grau de severidade de “Perigo Potencial”.
Conforme a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a chuva no Sertão começou nas últimas 12 horas. Mais forte em Verdejante (acúmulo de água superior a 70mm) e Mirandiba (superior a 50mm). Em São José do Belmonte e Ipubi o acúmulo de água ficou entre 32mm e 37mm.
Saiba quais são os 35 municípios do Sertão pernambucano que deve chover entre esta terça e quarta-feira:
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Cabrobó
Calumbi
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Floresta
Granito
Ipubi
Itacuruba
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolândia
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Verdejante