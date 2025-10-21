Inmet: 35 municípios do Sertão de Pernambuco terão chuva fora de época

O alerta do Inmet foi publicado na manhã desta terça-feira (21), com validade até as 10h da quarta, tem bandeira amarela, indicando o grau de severidade de "Perigo Potencial"

Inmet prevê chuvas moderadas para todo o país (Helder Tavares/DP/D.A Press/Arquivo)

A chuva no Sertão é sinônimo de alegria. Especialmente, quando vem fora de época. É o caso de 35 municípios pernambucanos que estão com possibilidade de acúmulo de água entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta do Inmet foi publicado na manhã desta terça-feira (21), com validade até as 10h da quarta, tem bandeira amarela, indicando o grau de severidade de “Perigo Potencial”.

Conforme a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a chuva no Sertão começou nas últimas 12 horas. Mais forte em Verdejante (acúmulo de água superior a 70mm) e Mirandiba (superior a 50mm). Em São José do Belmonte e Ipubi o acúmulo de água ficou entre 32mm e 37mm.

Saiba quais são os 35 municípios do Sertão pernambucano que deve chover entre esta terça e quarta-feira:

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Cabrobó

Calumbi

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Floresta

Granito

Ipubi

Itacuruba

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolândia

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Verdejante

