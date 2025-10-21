Golpe de R$ 100 mil na Previdência Social é alvo de operação no Agreste

Força-Tarefa Previdenciária deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação Erebus. A meta é desarticular esquema de fraudes em Pernambuco

Força-Tarefa Previdenciária deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação Erebus. A meta é desarticular esquema de fraudes previdenciárias em Pernambuco.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Águas Belas, no Agreste, expedidos pela 31ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco.

As investigações tiveram início após identificação de uso de documento falso para abertura de conta bancária, por uma idosa acompanhada de uma jovem, para de receber valores referentes a quatro anos de mensalidades de benefício não pagas.

As análises da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP) demonstraram que a idosa estava se passando por titular de um benefício com suspeita de óbito e seria frequente em fraudes previdenciárias, tendo sido alvo de operação anterior. A acompanhante também já teria atuado em outros casos.



Segundo a CGINP, o prejuízo estimado é de R$ 100 mil, referente a três benefícios analisados das espécies pensão por morte e aposentadoria por idade, mencionados no inquérito.

Os pagamentos foram mantidos mesmo após o óbito das titulares. Não houve cálculo de economia, uma vez que os benefícios já se encontram cessados.

Há 25 anos, a Força-Tarefa Previdenciária é integrada pelo Ministério da Previdência Social e pela Polícia Federal, que atuam em conjunto no combate a crimes estruturados contra o sistema previdenciário. No Ministério da Previdência Social, cabe à Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social detectar e analisar os indícios de crimes e fraudes organizadas.