Intervenção muda o trânsito na Rua Cosme Viana, em Afogados, zona sul do Recife

Intervenção na Cosme Viana será concluída até a próxima sexta (24) (DIVULGAÇÃO/PCR)

Uma mudança de circulação na Rua Cosme Viana vai impactar no trânsito da Afogados, na zona sul do Recife, a partir desta terça-feira (21). Trata-se de intervenção realizada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

Segundo a Prefeitura do Recife, a iniciativa é parte de um projeto de redesenho urbano voltado à melhoria da segurança viária e ao aumento das travessias de pedestres. A conclusão da intervenção, com a implantação dos elementos de urbanismo tático, está prevista para a sexta-feira (24).

O projeto foi desenvolvido a partir de estudos de monitoramento de fluxo de veículos e pedestres, que identificaram conflitos recorrentes entre condutores e quem se desloca a pé, especialmente no cruzamento entre a Rua Cosme Viana e a Rua Coronel Alfredo Duarte.

As análises mostraram, segundo a PCR, que a geometria atual da via favorece conversões inseguras e áreas de difícil travessia. A mudança de circulação terá o objetivo de ordenar o fluxo de veículos na Rua Cosme Viana, na interseção entre as ruas Professor Frederico Curió e Coronel Alfredo Duarte.

Com o novo projeto, os condutores que estiverem na Rua Cosme Viana poderão acessar a Estrada dos Remédios pela Rua Professor Frederico Curió. Já os que estiverem na Estrada dos Remédios poderão acessar a Rua Cosme Viana pela Rua Coronel Alfredo Duarte.

A PCR esclarece que, durante os primeiros dias da intervenção, agentes de trânsito da CTTU estarão no local orientando os cidadãos sobre as novas rotas de circulação. A operação contará com reforço na sinalização horizontal e vertical, de modo a garantir a segurança e a previsibilidade da nova configuração viária.

Nova etapa

A etapa seguinte, entre os dias 22 e 24 de outubro, incluirá a implantação dos elementos de urbanismo tático, com pintura colorida no pavimento, balizadores e novas faixas de travessia, promovendo um redesenho urbano voltado às pessoas.

O objetivo é aumentar as áreas destinadas aos pedestres, melhorar as travessias e reduzir as velocidades praticadas pelos veículos, tornando a Rua Cosme Viana mais segura e agradável para todos os seus usuários.

Urbanismo tático

O urbanismo tático é uma estratégia de baixo custo e alto impacto que permite transformar espaços urbanos rapidamente, testando soluções que reduzem riscos e salvam vidas.

No Recife, essa metodologia já demonstrou resultados expressivos, segundo estudo da CTTU, em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

As áreas que receberam projetos de redesenho urbano apresentaram redução de 37,7% nos sinistros de trânsito com vítimas, comprovando a eficácia das intervenções na proteção dos pedestres e na prevenção de ocorrências graves.