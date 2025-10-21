Chove forte em alguns municípios do Sertão de Pernambuco, segundo a Apac

Verdejantes e Mirandiba superaram os 50mm de acúmulo de água nas últimas 12 horas

Chuva pode ser forte no Recife (Foto: Arquivo)

Tem chovido forte em alguns municípios do Sertão de Pernambuco. São os casos de Verdejantes e Mirandiba, que superaram os 50mm de acúmulo de águas nas últimas 12 horas, e São José do Belmonte e Ipubi, um pouco abaixo. Os dados são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A chuva ficou mais intensa no começo da madrugada deste terça em Verdejantes. De acordo com plataforma de coleta de dados pluviométricos do município, nas últimas 6h o acúmulo de água foi de 68,68mm. Considerando as últimas 12h, ele supera os 70mm.

Situação semelhante em Mirandiba, que choveu o equivalente a 48,65mm nas últimas 6h, e 50,23mm, nas últimas 12h.

Choveu um pouco menos em São José do Belmonte e Ipubi, com as precipitações se concentrando no período da madrugada e início da manhã desta terça: 37,45mm e 30,8mm, respectivamente.

