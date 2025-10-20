Explosão em Olinda; Defesa Civil interdita 4 moradias vizinhas e faz vistorias na área

A operação conta com retroescavadeira e equipes especializadas, garantindo que a limpeza dos escombros seja feita de forma segura

Desabamento após explosão em Olinda (Rafael Vieira/DP Foto)

O desabamento parcial e os danos causados por uma explosão em um conjunto residencial de Olinda, no Grande Recife, levaram a Defesa Civil a interditar, de forma permanente, duas edificações, com quatro moradias, vizinhas ao local do sinistro e orientar a saída temporária dos moradores de outros imóveis próximos. A vistoria que está sendo realizada nesta segunda (20) teve como meta identificar riscos estruturais significativos.



Segundo o Coronel Carlos D’Albuquerque, secretário-executivo da Defesa Civil de Olinda, três frentes de trabalho foram priorizadas durante a manhã: “Fizemos a vistoria de todas as edificações dos arredores, o que resultou em duas edificações interditadas para recuperação estrutural. As demais foram evacuadas preventivamente enquanto entrávamos no local para eliminar situações de risco, como beirais soltos e outras partes que poderiam cair e atingir transeuntes”, explicou.



O trabalho da Defesa Civil também inclui a abertura de corredores de acesso para que moradores possam retirar seus pertences das residências afetadas. A operação conta com retroescavadeira e equipes especializadas, garantindo que a limpeza dos escombros seja feita de forma segura.

Segundo o coronel, há oito imóveis diretamente afetados pelo explosão, distribuídos entre casas da lateral esquerda, direita e parte de trás da área: três residências à esquerda, uma à direita e quatro ao fundo, cujos moradores aguardam a liberação para acessar os pertences.



Em relação à recuperação das edificações, o secretário afirmou que a análise será feita individualmente. “Algumas casas, devido ao impacto da explosão, não apresentam condições de recuperação e provavelmente precisarão ser reconstruídas do zero. Ao final do processo, chamaremos o proprietário do terreno para decidir sobre a demolição ou reconstrução, sempre seguindo o Código de Obras do município”, detalhou.



A Secretaria de Ação Social acompanha as famílias, que até o momento preferiram ficar com parentes ou amigos, mantendo assistência emergencial caso precisem de abrigos. A Polícia Civil também esteve no local para acompanhar os trabalhos e garantir a segurança durante a operação.