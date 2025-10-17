Dia D de Multivacinação mobiliza Pernambuco neste sábado com mais de 2 mil salas à disposição da população

A campanha de multivacinação segue até o fim de outubro.

Pernambuco se destacou na cobertura da vacina pneumocócica 10-valente (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Neste sábado (18), Pernambuco realiza o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, uma grande mobilização pela saúde e pela prevenção de doenças. Mais de 2 mil salas e pontos de vacinação estarão abertos em todos os municípios do Estado para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos, além de contemplar outras faixas etárias com vacinas específicas.



Durante todo o dia, 20 imunizantes estarão disponíveis para proteger a população contra doenças como sarampo, poliomielite, HPV, febre amarela, dengue, Covid-19 e influenza, entre outras. A ação é coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância da imunização como principal forma de prevenção de doenças.



De acordo com a superintendente de Imunizações da SES-PE, Magda Costa, o momento é de união e conscientização. “O Dia D é uma oportunidade de reforçar o compromisso coletivo com a proteção das nossas crianças e adolescentes. Cada dose aplicada representa um passo importante para impedir o surgimento de surtos de doenças, como o sarampo”, afirmou.



Além do público-alvo principal, crianças e adolescentes, o Dia D também contempla jovens de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram contra o HPV e adultos de até 59 anos que não possuem esquema vacinal completo contra o sarampo.



Os pernambucanos poderão se imunizar com vacinas como BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica, Meningocócica, Influenza, Covid-19, Febre amarela, Difteria e tétano adulto, Tríplice viral, Tetra viral, DTP, Hepatite A, dTpa, HPV, dengue e Varicela.



Para se vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacinação, CPF e o Cartão Nacional de Saúde, que serão analisados pelos profissionais de saúde para atualização da situação vacinal.



“Estaremos mobilizados em todo o Estado para garantir que ninguém fique sem proteção. As vacinas são seguras, gratuitas e constituem a principal ferramenta para evitar o retorno de doenças já controladas”, reforçou Magda Costa.



