Operação de combate ao tráfico cumpre mandados em quatro bairros do Recife e São Lourenço da Mata

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro bairros da RMR (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Operação Safe Place foi desencadeada na manhã desta sexta-feira (17) pela Polícia Civil de Pernambuco contra um grupo criminoso que atua com o tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de armas de fogo e homicídios.

Os criminosos atuaram nos bairros de Tiuma, Nova Tiuma, Caiará e Pixete, no município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Durante a operação, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal de São Lourenço da Mata.

A investigação começou em setembro de 2025.

