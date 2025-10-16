Corridas de rua alteram trânsito o Recife no fim de semana

A CTTU alaborou um esquema de trânsito para evitar transtornos a motoristas e pedestres

Agentes da CTTU estarão nos locais para orientar os motoristas (Foto: CTTU)

O Recife recebe cinco corridas de rua no sábado (18) e domingo (19), em diferentes pontos da cidade. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais para estas datas.

As competições vão provocar bloqueios itinerantes e alterações temporárias no tráfego, com a presença de agentes de trânsito nas ruas para orientar o público e monitorar o fluxo de veículos.

Abrindo a programação, a Corrida do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE) acontece no sábado, com largada às 6h na Rua da Aurora. Os participantes seguirão pela Ponte do Limoeiro e retornarão ao ponto de partida.

O domingo será o dia mais movimentado, com quatro provas em diferentes regiões da cidade. A primeira delas é a 1ª edição da Corrida 60+ Viva a Vida, com largada às 5h30, na Avenida Alfredo Lisboa. O trajeto inclui a Avenida Militar, Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro e a Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, retornando ao ponto inicial pela Rua Madre de Deus.

No mesmo horário, às 5h30, será dada a largada do Circuito Santander Track&Field Run Series, no Cais José Estelita. O percurso passa pelo Viaduto das Cinco Pontas, Avenida do Sol, Avenida Sul, Avenida Saturnino de Brito e segue até a Via Mangue, retornando ao ponto de partida.

Às 5h40, a 4ª edição da Choque Running tomará conta da Rua Benfica, com concentração no Batalhão de Choque da PMPE. Os corredores terão duas opções de percurso:

- 5 km: passando pela Avenida Beira Rio, Parque das Graças e ruas do bairro da Madalena.

- 10 km: percurso estendido, com passagem por ruas como Leonardo Bezerra, Samuel Farias e João Tude de Melo, retornando à Avenida Beira Rio.

Encerrando a programação, a Corrida Drogaria Recife Run acontece na Avenida Boa Viagem, com largada às 6h, entre o Parque Dona Lindu e a Rua Tomé Gibson. Cerca de 50 agentes de trânsito estarão distribuídos ao longo do percurso.

Interdições e desvios

Durante o evento da Boa Viagem, a Avenida Boa Viagem terá um desvio montado a partir das 3h da manhã, direcionando o tráfego para a Avenida Armindo Moura e Rua João Cardoso Aires.

Motoristas que trafegarem pelas ruas Bruno Veloso, Ernesto de Paula Santos, Félix de Brito e Melo, Padre Bernardino Pessoa, Dona Benvinda de Farias e Henrique Capitulino deverão seguir para a Rua dos Navegantes. Já quem vier pela Rua Vicente Gomes será desviado para a Rua Setúbal.

A CTTU informa que todos os bloqueios e desvios serão desfeitos de forma progressiva, conforme o término das provas. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU por meio do teleatendimento gratuito 0800.081.1078, disponível 24 horas por dia.

