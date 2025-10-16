Caminhão tomba e mata trabalhador em São Lourenço da Mata, Grande Recife

As causas do tombamento ainda não foram divulgadas

Caminhão tomba e mata trabalhador no Centro de São Lourenço da Mata (Reprodução/redes sociais)

Um homem de 52 anos morreu e outro ficou ferido após o tombamento de um caminhão na manhã desta quinta-feira (16), na Rua Dona Leopoldina Corrêa, no Centro de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. O acidente ocorreu por volta das 11h, ao lado da Igreja Casa da Benção, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).



De acordo com informações repassadas pela corporação, o veículo tombou e atingiu dois trabalhadores que estavam no local. A vítima morreu antes da chegada do socorro. Já o outro homem, de 47 anos, foi resgatado consciente e orientado, com ferimentos no membro inferior direito.



O ferido recebeu atendimento de uma equipe de resgate dos bombeiros e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata.



A ocorrência foi atendida por uma viatura de resgate do CBMPE. As causas do tombamento ainda não foram divulgadas.