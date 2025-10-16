Raquel e Priscila comentam em redes sociais a prisão do policial suspeito de estupro

Em missão internacional, Raquel Lyra disse que segue acompanhando o caso; a governadora em exercício, Priscila Krause, usou as redes para anunciar a prisão na noite desta quarta (15)

Postagem de Raquel Lyra antes e depois da prisão do PM suspeito de estupro (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Em Doha, no Catar, Raquel Lyra se pronunciou, pelas redes sociais, a respeito da prisão do policial militar suspeito de estuprar uma mulher no posto do BRPv do Cabo de Santo Agostinho.

“Policial suspeito pelo crime de estupro contra uma mulher de 48 anos, no Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), no Cabo, foi preso.

Aqui, em Pernambuco, não toleramos violência contra mulher!”

Pouco antes da prisão do PM, Raquel havia realizado outra postagem sobre o caso envolvendo integrante da corporação militar:

“Mesmo em missão internacional, sigo acompanhando as investigações que levaram ao mandado de prisão contra o policial suspeito de estuprar uma mulher. Estamos trabalhando para garantir o acolhimento à vítima e na investigação severa desse caso.

Uma coisa é certa: aqui, em PE, não toleramos violência contra mulher!”

A governadora em exercício Priscila Krause se manifestou, também via redes sociais, assim que o PM suspeito foi preso.

“Acaba de ser cumprido o mandado de prisão do policial suspeito de estuprar uma mulher de 48 anos no posto do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), no município do Cabo de Santo Agostinho.”

