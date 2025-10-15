Estudantes denunciam presença de larvas na merenda escolar de ETE em Jaboatão

Alunos afirmam ter encontrado larvas em refeições servidas na última sexta e segunda-feira

Alunos denunciam ter encontrado larvas e plástico em merenda de ETE (Foto: Reprodução/Instagram)

Estudantes da Escola Técnica Estadual Maximiano Accioly Campos (ETEMAC), localizada no bairro de Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, denunciaram a má qualidade da merenda escolar servida na última sexta-feira (10) e nesta segunda-feira (13). Segundo os alunos, foram encontradas larvas nas refeições oferecidas pela unidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma larva misturada à comida servida na escola técnica. A situação gerou indignação entre os estudantes e preocupação entre pais e responsáveis.

Na segunda-feira, o gestor da ETEMAC enviou uma mensagem de texto a um grupo de responsáveis informando sobre o ocorrido e, pouco depois, os alunos foram liberados mais cedo.

Além das denúncias sobre a contaminação, estudantes afirmam que já enfrentaram outros problemas relacionados à alimentação escolar. Em ocasiões anteriores, a escola teria ficado sem merenda por falta de gás de cozinha. Em protesto, os alunos chegaram a percorrer os corredores da unidade batendo palmas e gritando “Tô com fome!”, pedindo providências imediatas.

O que diz o governo

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) informou que, na terça-feira (14), uma equipe técnica de nutricionistas esteve na ETEMAC para apurar as denúncias. Durante a visita, os profissionais realizaram reuniões com estudantes, equipe gestora e o conselho escolar, além de uma inspeção detalhada no estoque e nas instalações da cozinha.

De acordo com o relatório da SEE, o ambiente foi encontrado “limpo, organizado e em conformidade com as normas sanitárias vigentes”. Ainda segundo a secretaria, nenhum dos alunos presentes à vistoria confirmou ter visto larvas, pedras ou plásticos na comida.

A pasta reforçou que realiza inspeções técnicas regulares e capacitações contínuas com as agentes de alimentação escolar, com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade das refeições oferecidas.

“A Pasta reforça que realiza inspeções técnicas regulares e promove capacitações contínuas com as agentes de alimentação escolar, com o objetivo de fortalecer as boas práticas de manipulação, preparo e apresentação dos alimentos”, diz a nota.

A SEE informou ainda que intensificará as visitas de nutricionistas às escolas dentro do Programa de Alimentação Escolar e orientou que eventuais ocorrências sejam registradas pelo canal de atendimento 0800 286 8668.