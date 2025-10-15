Hospital das Clínicas da UFPE celebra 46 anos com reformas, nova marca e homenagens a servidores

As obras integram um conjunto de reformas estruturais em andamento no hospital, financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Hospital das Clínicas da UFPE terá vagas em novo concurso da EBSERH. (Foto: Julio Jacobina/DP) ()

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) realizará, na próxima sexta-feira (17), a partir das 10h, um evento para marcar seus 46 anos de funcionamento. A programação inclui a inauguração das reformas das enfermarias do 11º andar e dos ambulatórios do 4º andar (Bloco F), o lançamento da nova marca institucional, homenagens a servidores e residentes, além de uma apresentação musical no anfiteatro 1 da unidade, vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

As obras integram um conjunto de reformas estruturais em andamento no hospital, financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No 11º andar, as enfermarias passaram por requalificação completa, com a implantação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e a modernização das instalações elétricas. Também houve substituição de piso e forro, pintura, climatização e melhorias em salas administrativas, áreas de repouso e postos de enfermagem. O mesmo padrão de intervenção será adotado nas demais áreas do hospital.

Além das entregas estruturais, o evento marcará o lançamento da nova identidade visual do HC, desenvolvida pela Superintendência de Comunicação da UFPE. A nova marca será apresentada em um painel instalado no hall dos anfiteatros, ao lado dos símbolos do SUS, da Ebserh e da universidade, e também na nova bandeira da instituição. Segundo a direção, a mudança busca refletir um momento de transformação e modernização do hospital.

“Vamos celebrar esse momento de transformações e de inovação pelo qual o HC passa, com entregas de obras que melhoram a nossa infraestrutura, uma nova marca e homenagens aos nossos funcionários”, afirmou a gerente de Ensino e Pesquisa, Cláudia Marques, uma das organizadoras do evento.

Entre as homenagens programadas está a entrega do programa “Reconhecer e Valorizar”, promovido pela Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP), que tem o objetivo de fortalecer a cultura organizacional do hospital por meio do reconhecimento de colaboradores, servidores públicos, terceirizados e residentes que se destacam pela dedicação e qualidade no atendimento. As indicações foram feitas por colegas e usuários dos serviços.

Também serão premiados os serviços que se destacaram em pesquisas científicas realizadas entre 2023 e 2025, dentro do Programa de Valorização do Pesquisador do HC, promovido pela Gerência de Ensino e Pesquisa.