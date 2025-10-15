Violência de gênero tem redução na Zona da Mata, diz SDS

Sede da SDS-PE (Foto: Divulgação/SDS-PE)

A Zona da Mata pernambucana registrou, no mês de setembro, uma expressiva redução nos principais indicadores de violência de gênero. De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), não houve nenhum caso de homicídio ou feminicídio contra mulheres na região durante o período. Além disso, os crimes de estupro e de Violência Contra a Mulher (VCM) apresentaram quedas significativas, reforçando o impacto das ações integradas de segurança pública previstas no programa Juntos pela Segurança.

Segundo o levantamento da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) da SDS, os registros de estupro caíram 31,7% em relação a setembro do ano passado — passando de 41 para 28 casos. Já os crimes de VCM tiveram redução de 7,8%, com 53 ocorrências a menos em comparação com o mesmo período de 2024.

O diretor Integrado do Interior I da Polícia Militar de Pernambuco (Dinter I/PMPE), coronel Adriel Serafim, destacou que os resultados refletem o trabalho conjunto das forças de segurança e dos parceiros locais.

“Houve uma queda acentuada na violência contra a mulher, sem nenhum registro de homicídio ou feminicídio no último mês. Esse resultado é fruto de um trabalho integrado das operativas da SDS e de forças amigas, que seguem reforçando as ações de segurança para que alcancemos cada vez mais resultados positivos no combate aos crimes de gênero”, afirmou o coronel.

A redução dos índices também foi observada em relação às Mortes Violentas Intencionais (MVI) na região. Em setembro, houve uma queda de 40,5% nesses casos, passando de 42 para 25 registros. No acumulado do ano, a redução é de 12%, o que representa 49 mortes a menos em comparação com o mesmo período de 2024.

Para o diretor Integrado do Interior I da Polícia Civil (PCPE), delegado Bruno Vital, os números positivos refletem o planejamento e o fortalecimento das estratégias de segurança pública.

“Os indicadores positivos do mês de setembro demonstram o resultado da integração entre as forças policiais, da seriedade do trabalho e dos investimentos do programa Juntos pela Segurança. São mudanças profundas que estão trazendo mais tranquilidade e bem-estar à população pernambucana”, avaliou.