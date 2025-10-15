Estado abre licitação para recuperar passarelas da PE-15

Obras vão contemplar três estruturas, duas com integração ao BRT, e têm previsão de início ainda neste ano

PE-15 (Divulgação)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), abriu processo de licitação para a recuperação de três passarelas de pedestres localizadas ao longo da PE-15, um dos principais corredores viários do Norte da Região Metropolitana do Recife. As obras abrangem as passarelas São Francisco de Assis e Abreu e Lima — ambas com acesso ao sistema BRT — e a Peixe Agulha, usada exclusivamente para travessia da rodovia.

O projeto prevê tratamento anticorrosivo, reforço estrutural, nova pintura e instalação de coberturas metálicas, que oferecerão maior conforto e proteção contra o sol e a chuva. O valor estimado do investimento é de R$ 6,6 milhões.

As empresas interessadas devem enviar propostas até o dia 24 de outubro, às 10h, conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado e disponível nos portais www.compras.pe.gov.br e www.pncp.gov.br.