Idoso morre após mal súbito em terminal de ônibus em Olinda

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 60 anos morreu após passar mal dentro de um ônibus parado no Terminal Integrado do Xambá, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de São Benedito, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo informações preliminares, a vítima estava sentada no banco da frente do coletivo quando perdeu os sentidos.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia da 25ª Circunscrição – Peixinhos, registrou a ocorrência como morte a esclarecer, sem indícios de crime. A investigação foi iniciada e segue em andamento para apurar as circunstâncias do caso.

A suspeita inicial é de que o idoso tenha sofrido um infarto, mas a causa oficial da morte será confirmada somente após exames realizados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. O corpo foi periciado por equipes do Instituto de Criminalística (IC) antes de ser encaminhado ao IML.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.