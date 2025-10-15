Dia do Professor: Prefeitura do Recife anuncia pagamento de abono a docentes

O pagamento faz parte de uma série de medidas anunciadas pela gestão municipal para a valorização dos profissionais da educação, que incluem ainda a liberação do Bônus Bienal

Nesta quarta-feira (15), Dia dos Professores, a Prefeitura do Recife anunciou que fez o pagamento do Abono Educador aos profissionais da rede municipal, abrangendo tanto o Grupo Ocupacional Magistério (GOM) quanto o Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério (GOAM). Cada servidor contemplado receberá R$ 1.518, totalizando um investimento aproximado de R$ 12 milhões.

O pagamento faz parte de uma série de medidas anunciadas pela gestão municipal para a valorização dos profissionais da educação, que incluem ainda a liberação do Bônus Bienal, no valor de R$ 480,00 por servidor, totalizando cerca de R$ 3,4 milhões na folha de pagamento de outubro.

Desde 2021, a rede municipal nomeou aproximadamente 4.800 novos profissionais, entre Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), Auxiliares de Apoio ao Desenvolvimento do Educando (AADEEs) e professores das categorias I e II. Desses, 2.190 ingressaram por meio de seleções simplificadas. Paralelamente, o maior concurso público da história da educação do Recife já nomeou mais de 1.800 servidores, e o processo de prorrogação permitirá a convocação de novos profissionais do cadastro reserva nos próximos meses.

Especialistas apontam que, embora os pagamentos representem um incremento financeiro imediato para os servidores, desafios estruturais da rede municipal, como infraestrutura escolar, sobrecarga de trabalho e distribuição de profissionais, continuam presentes.