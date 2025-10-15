Jovem é executado a tiros menos de 24 horas após amigo ser assassinado na Zona Oeste do Recife

A principal linha de investigação aponta para uma possível execução, com indícios de que os mesmos criminosos que mataram Kaio tenham retornado para eliminar Ítalo

Ítalo Ferreira da Silva, de 19 anos, foi executado a tiros no fim da noite desta terça-feira (14), na Rua Xavier Sobrinho, no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife. O crime ocorreu menos de 24 horas após o assassinato de seu amigo, Kaio Juan Eudóxio Régis, de 22 anos, morto na segunda-feira (13) em Afogados, também na mesma região da capital.

De acordo com informações apuradas no local, Ítalo era amigo próximo de Kaio e estava com ele no momento em que o jovem foi alvejado por disparos de arma de fogo, na Rua São Felipe. Na ocasião, Ítalo conseguiu escapar do ataque, mas acabou sendo morto no dia seguinte, em circunstâncias semelhantes.

A principal linha de investigação aponta para uma possível execução, com indícios de que os mesmos criminosos que mataram Kaio tenham retornado para eliminar Ítalo. A hipótese é de que os homicídios estejam ligados a disputas territoriais do tráfico de drogas ou a um acerto de contas.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC), que realizaram os primeiros levantamentos periciais. O corpo de Ítalo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime, bem como identificar os autores e a motivação. Até o momento, ninguém foi preso.

