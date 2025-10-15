Jovem é executado a tiros menos de 24 horas após amigo ser assassinado na Zona Oeste do Recife
A principal linha de investigação aponta para uma possível execução, com indícios de que os mesmos criminosos que mataram Kaio tenham retornado para eliminar Ítalo
Publicado: 15/10/2025 às 14:04
Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife (Divulgação)
Ítalo Ferreira da Silva, de 19 anos, foi executado a tiros no fim da noite desta terça-feira (14), na Rua Xavier Sobrinho, no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife. O crime ocorreu menos de 24 horas após o assassinato de seu amigo, Kaio Juan Eudóxio Régis, de 22 anos, morto na segunda-feira (13) em Afogados, também na mesma região da capital.
De acordo com informações apuradas no local, Ítalo era amigo próximo de Kaio e estava com ele no momento em que o jovem foi alvejado por disparos de arma de fogo, na Rua São Felipe. Na ocasião, Ítalo conseguiu escapar do ataque, mas acabou sendo morto no dia seguinte, em circunstâncias semelhantes.
A principal linha de investigação aponta para uma possível execução, com indícios de que os mesmos criminosos que mataram Kaio tenham retornado para eliminar Ítalo. A hipótese é de que os homicídios estejam ligados a disputas territoriais do tráfico de drogas ou a um acerto de contas.
Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC), que realizaram os primeiros levantamentos periciais. O corpo de Ítalo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime, bem como identificar os autores e a motivação. Até o momento, ninguém foi preso.