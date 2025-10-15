Onda de baixa umidade chega a Caruaru e outros municípios do Agreste, segundo Inmet

No total, 68 municípios pernambucanos, do Sertão e do Agreste, estão com a bandeira amarela, ou "Perigo Potencial"

A onda de baixa umidade que começou atingindo alguns municípios do Sertão pernambucano está chegando ao Agreste, segundo atualização do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desta quarta-feira (15).

Caruaru, Pesqueira, Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Taquaritinga do Norte, dentre outros municípios agrestinos, estão sob risco de “Perigo Potencial”.

Segundo o Inmet, a classificação registra a umidade relativa do ar entre 30% e 20%.

No total, 68 municípios pernambucanos, do Sertão e do Agreste, estão com a bandeira amarela, ou “Perigo Potencial”.

Destes, 22 localidades sertanejas constam também na área com bandeira laranja, ou “Perigo”, quando a umidade relativa do ar é inferior a 20% e aumentam os riscos de incêndios florestais e problemas com a saúde.

Municípios pernambucanos com baixa umidade do Agreste e Sertão:



Afogados da Ingazeira

Afrânio

Alagoinha

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bodocó

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Caruaru

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito 2

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itapetim

Jataúba

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Pedra

Pesqueira

Petrolina

Poção

Quixaba

Salgueiro

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Taquaritinga do Norte

Terra Nova

Toritama

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

Vertentes

