Onda de baixa umidade chega a Caruaru e outros municípios do Agreste, segundo Inmet
Publicado: 15/10/2025 às 12:12
A onda de baixa umidade que começou atingindo alguns municípios do Sertão pernambucano está chegando ao Agreste, segundo atualização do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desta quarta-feira (15).
Caruaru, Pesqueira, Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Taquaritinga do Norte, dentre outros municípios agrestinos, estão sob risco de “Perigo Potencial”.
Segundo o Inmet, a classificação registra a umidade relativa do ar entre 30% e 20%.
No total, 68 municípios pernambucanos, do Sertão e do Agreste, estão com a bandeira amarela, ou “Perigo Potencial”.
Destes, 22 localidades sertanejas constam também na área com bandeira laranja, ou “Perigo”, quando a umidade relativa do ar é inferior a 20% e aumentam os riscos de incêndios florestais e problemas com a saúde.
Municípios pernambucanos com baixa umidade do Agreste e Sertão:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Alagoinha
Araripina
Arcoverde
Belém do São Francisco
Belo Jardim
Betânia
Bodocó
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buíque
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Caruaru
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito 2
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itapetim
Jataúba
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Pedra
Pesqueira
Petrolina
Poção
Quixaba
Salgueiro
Sanharó
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Taquaritinga do Norte
Terra Nova
Toritama
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante
Vertentes