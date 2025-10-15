Casal é detido com 8kg de crack escondidos em pneu estepe, em Garanhuns, no Agreste

O motorista admitiu que a droga era sua e que havia saído de São Paulo para fazer a entrega em Pernambuco

Apreensão aconteceu durante operação conjunta da Polícia Civil e Rodoviária Federal (DIVULGAÇÃO/PRF)

Oito quilos de crack foram apreendidos, na noite desta terça-feira (14), dentro de um pneu estepe, em operação conjunta da Polícia Civil de Garanhuns e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423, no Agreste de Pernambuco.

Um casal dirigia um veículo de luxo com a droga pela rodovia, em Garanhuns, quando receberam a ordem de parada por parte da fiscalização das polícias civil e rodoviária. O motorista desobedeceu e só parou após ser acompanhamento pela BR.

Inicialmente, o casal negou que estava transportando algo ilícito, mas durante uma busca detalhada no veículo, foram encontrados oito tabletes de crack dentro do pneu estepe.

O motorista admitiu que a droga era sua e que havia saído de São Paulo para fazer a entrega em Pernambuco. Ele foi encaminhado com a passageira à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.