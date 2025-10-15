MPPE dá prazo de 60 dias para prefeitura de Olinda resolver alagamento provocado por obra de ponte

De acordo com o inquérito civil, a obra foi erguida no mesmo nível do canal, dificultando a passagem da água e provocando transbordamentos

Foto: Passarinho / Prefeitura de Olinda. ()

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou que a Prefeitura de Olinda, no Grande Recife, adote providências para solucionar o problema dos alagamentos causados pela construção de uma ponte no canal da Avenida México, no bairro de Rio Doce.

Essa recomendação é da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda.

De acordo com o inquérito civil, a obra foi erguida no mesmo nível do canal, dificultando a passagem da água e provocando transbordamentos.

“A própria Secretaria de Obras de Olinda reconheceu falhas no projeto e informou que está elaborando um processo licitatório para a execução de serviços complementares, como drenagem, pavimentação e contenção de solo”, disse o MPPE.

Na recomendação, a Promotoria de Justiça estabelece o prazo de 60 dias para o início da licitação e a comprovação da dotação orçamentária e do cronograma de execução dos serviços.

Também foi fixado, como data limite, o dia 31 de outubro de 2025 para a entrega do projeto executivo completo e a apresentação de um plano de ação detalhado para solucionar o problema do estreitamento do canal e o despejo de águas servidas.