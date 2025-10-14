UFPE publica edital para seleção do 6º ano do Colégio de Aplicação em 2026

Colégio de Aplicação da UFPE (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou o edital do processo seletivo para ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação (CAp) no ano letivo de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 26 de outubro a 6 de novembro, exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) da universidade.

Podem participar da seleção estudantes que estejam cursando, em 2025, o 5º ano do Ensino Fundamental e que tenham, até 31 de dezembro, no máximo 12 anos de idade. O edital completo, com todas as orientações sobre o processo, está disponível no site do CAp e também no Boletim Oficial da UFPE.

O Colégio de Aplicação, que funciona no Campus Joaquim Amazonas, no Recife, vai oferecer 50 vagas para o próximo ano letivo. Metade delas (25) é destinada à livre concorrência, e as outras 25 são reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas. Dentro de cada um desses grupos, duas vagas são prioritariamente voltadas a pessoas com deficiência.

Para concorrer na modalidade de reserva de vagas, o candidato deve ter cursado todo o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, exclusivamente em escola pública.

A seleção dos novos alunos será feita por sorteio público eletrônico, conforme determina a Resolução nº 15/2023 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE. O sorteio acontece no dia 16 de dezembro, a partir das 15h, por meio do sistema Sigaa. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube.

O resultado será divulgado no site do colégio. Os responsáveis que desejarem acompanhar o sorteio presencialmente poderão se inscrever em um processo específico, os detalhes dessa inscrição serão informados no dia 2 de dezembro, também no site da instituição.

