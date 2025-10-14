Senar abre inscrições para processo seletivo de cursos técnicos gratuitos com 105 vagas

As vagas estão distribuídas entre os cursos Técnico em Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia, oferecidos nos polos de apoio presencial de Recife, Garanhuns e Belém de São Francisco

Vagas são oferecidas nos polos do Recife, Garanhuns e Belém do São Francisco (DIVULGAÇÃO/SENAR)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Pernambuco (Senar-PE) abriu inscrições para o processo seletivo para os cursos técnicos gratuitos da Rede e-Tec 2026.1.

São 105 vagas distribuídas entre os cursos Técnico em Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia, oferecidos nos polos de apoio presencial de Recife, Garanhuns e Belém de São Francisco.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 24 de novembro de 2025, exclusivamente, pelo site do Senar.

Os cursos da Rede e-Tec Senar têm reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) e são voltados para a formação técnica de profissionais que desejam atuar no setor agropecuário e em atividades relacionadas ao campo.

A iniciativa faz parte do compromisso do Senar com a educação profissional rural e o fortalecimento do agronegócio sustentável em Pernambuco.

A Rede e-Tec Senar é uma iniciativa nacional do Sistema CNA/Senar, que oferece formação técnica gratuita e de qualidade em áreas estratégicas para o desenvolvimento do campo.

Em Pernambuco, o Senar-PE tem ampliado o alcance dos cursos, formando profissionais capacitados para aplicar novas tecnologias e fortalecer a economia rural.

Para orientar os interessados, o Senar-PE lançou um guia-resumo do edital, reunindo de forma didática as principais informações sobre o processo seletivo — como prazos, documentos exigidos, etapas de classificação e matrícula.

O material pode ser acessado no site do programa e tem o objetivo de tornar a inscrição mais simples e acessível a todos os públicos.

Durante a inscrição, o candidato deve selecionar o curso técnico e o polo de interesse, podendo indicar uma segunda opção, caso o polo ofereça mais de um curso.

Também é necessário anexar documentos em formato PDF, como histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio e, se aplicável, comprovante de vínculo com o meio rural.

Após o encerramento das inscrições, o Senar-PE analisará os documentos e divulgará a lista preliminar de classificados em 12 de dezembro de 2025 e o resultado em 17 de dezembro de 2025.

Os candidatos aprovados deverão realizar matrícula presencial entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2026, no polo indicado durante a inscrição. Para efetivar a matrícula, será obrigatória a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas, conforme orientações do edital.

