Pernambuco tem dez novos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Duas pessoas já morreram em decorrência da intoxicação. Ambas morava em Lajedo, no Agreste

SES-PE confirmou óbito de paciente residente em Lajedo, internado por suspeita de intoxicação por metanol (Canva/reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) contabilizou, nesta segunda-feira (13), dez novos casos de intoxicação por metanol, todos associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Entre esses casos, há três mortes (em Pombos, Cumaru e Caruaru), dois pacientes que receberam alta (ambos no Recife) e cinco que permanecem internados.

Ao todo, oito casos foram descartados. No total, Pernambuco soma 58 notificações de suspeita de intoxicação por metanol, sendo 54 de residentes no Estado e quatro de outros estados.

Entre os pernambucanos, nove pacientes seguem internados, 30 já receberam alta, sendo 15 deles com os casos descartados, nove óbitos foram registrados (três já descartados) e seis pessoas abandonaram o tratamento, metade delas com suspeita excluída.

O metanol, substância altamente tóxica e imprópria para consumo humano, é usado em produtos industriais, como solventes e combustíveis. Quando ingerido, pode causar cegueira, insuficiência respiratória e até a morte. Pequenas quantidades já são suficientes para provocar graves danos ao organismo.

A pasta reforça o alerta à população para que não consuma bebidas alcoólicas de origem desconhecida ou sem procedência comprovada, já que o metanol é incolor e pode ser confundido com o etanol usado em bebidas comuns, mascarando o risco. A recomendação é que qualquer suspeita de intoxicação seja comunicada imediatamente às autoridades de saúde.

Mortes em Pernambuco

As três pessoas contaminadas por metanol em Pernambuco são homens. Dois deles não resistiram e o terceiro ficou com sequelas visuais permanentes. De acordo com informações do governo estadual, exames laboratoriais identificaram metanol tanto no sangue de um dos pacientes quanto nas bebidas consumidas pelos três.

A análise mostrou que o teor da substância era cerca de 300 vezes superior ao limite permitido pela legislação. Em um dos casos, a concentração no sangue chegou a ser cinco vezes maior do que o nível que já exige tratamento imediato, o que demonstra a alta toxicidade da bebida.

As investigações apontam que as vítimas teriam ingerido uísque comprado de um caminhão que circulava pelo município de Belo Jardim, no Agreste, vendendo o produto para revenda. As bebidas apresentavam fortes indícios de adulteração.

A primeira vítima foi identificada como Celso da Silva, de 43 anos, que foi internado no Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, no dia 2 de setembro e faleceu uma semana depois, no dia 9. A segunda foi Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, internado no mesmo hospital no dia 4 de setembro e que recebeu alta no dia 23, com perda total da visão. O terceiro, Jonas da Silva Filho, cuja idade não foi informada, morreu na madrugada do dia 29 de agosto, antes de ser transferido para o HMV.

