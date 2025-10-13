Faróis de carros e caminhões iluminam pista de aeroporto em Noronha para resgate

Faróis de carros e caminhões iluminam pista de aeroporto em Noronha para operação de resgate

Farol de veículo iluminou pista de aeroporto em Noronha (Redes Sociais)

Uma cena chamou a atenção em Fernando de Noronha, no domingo (12).

Para atender um paciente que tinha sofrido um acidente de moto, estava internado no hospital local e precisava ser transferido para o Recife, foi montada uma operação no aeroporto da ilha, que não tem sistema adequado de iluminação para receber aviões de noite.

Como as luzes de balizamento noturno estão quebradas. carros e caminhões foram usados para iluminar a pista.

Por meio de nota, o governo de Pernambuco disse que “foi realizada uma operação de salvamento no Aeroporto Carlos Wilson, na Ilha de Fernando de Noronha, para viabilizar um atendimento de urgência”.

Ainda segundo o estado, a ação foi realizada “em razão de um problema no sistema de balizamento noturno do aeroporto, que comprometeu as condições de operação durante o período noturno”.

Ainda segundo o governo, o reparo “depende do transporte de materiais e equipamentos para a ilha, razão pela qual medidas emergenciais foram adotadas para assegurar o atendimento imediato”.

O governo disse também que o Aeroporto de Fernando de Noronha está recebendo um investimento de R$ 60 milhões para a recuperação das pistas de taxiamento e do pátio de estacionamento das aeronaves, além de outros serviços essenciais.