Vídeo postado em 2024 mostra menino vítima de bala perdida no Recife lendo versículo em culto

Vídeo do ano passado mostra menino vítima de bala perdida lendo versículo em culto (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo postado em 2024 mostrando Eduardo Negreiros, de 9 anos, lendo um versículo bíblico durante um culto evangélico está circulando nas redes sociais. O menino morreu vítima de bala perdida em um tiroteio na noite da última sexta-feira (10), no Alto do Burity, na Macaxeira, Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Civil, Eduardo foi atingido nas costas e chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, no Derby, Centro da cidade, mas não resistiu. Outro menino, de 4 anos, também foi baleado e está internado com quadro estável no Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste, após passar por procedimento cirúrgico. "Deus lhe recebeu de braços abertos", diz um comentário no vídeo

Um homem identificado como Luciano foi preso por equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar logo após o tiroteio, e uma arma de fogo foi apreendida. O caso é investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, que busca identificar outros envolvidos no crime.



