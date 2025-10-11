Ponte Cordeiro–Casa Forte promete integrar Zonas Norte e Oeste do Recife

A nova estrutura será complementar à Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, inaugurada em 2024, e terá o dobro do porte, tornando-se a maior ponte construída na capital nas últimas quatro décadas

Projeto da ponte (Divulgação)

A Prefeitura do Recife publicou, neste sábado (11), o edital de licitação para a construção da Ponte Cordeiro–Casa Forte e implantação do complexo viário da III Perimetral. O conjunto de obras, financiado pela Caixa/FGTS com contrapartida municipal, promete criar uma nova alternativa de deslocamento entre as Zonas Oeste e Norte da capital pernambucana.



Segundo o prefeito João Campos, a iniciativa representa um marco histórico para a mobilidade urbana da cidade. “A nova ponte e a requalificação da III Perimetral são feitos históricos para o Recife, esperados pela população há mais de 60 anos e que terão um impacto significativo na cidade. Será uma ponte estaiada, projetada para reduzir os impactos ambientais e a necessidade de desapropriações”, afirmou o gestor.



Com 380 metros de extensão e cerca de 11 metros de altura, a Ponte Cordeiro–Casa Forte ligará a Avenida Caxangá à Avenida 17 de Agosto. A obra, com prazo estimado de 38 meses, vai contar com quatro faixas de rolamento, além de ciclovia e calçadas acessíveis, garantindo estrutura para motoristas, ciclistas e pedestres. A execução ficará sob responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB).



A nova estrutura será complementar à Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, inaugurada em 2024, e terá o dobro do porte, tornando-se a maior ponte construída na capital nas últimas quatro décadas. Estima-se que o investimento total de R$ 180 milhões na ponte e R$ 56,4 milhões nas intervenções viárias beneficie milhares de recifenses, reduzindo em até 57% as distâncias e 63% o tempo de deslocamento entre trechos como a Avenida 17 de Agosto e a Avenida General San Martin.



A ligação partirá do bairro do Cordeiro, pela Avenida Professor Estevão Francisco da Costa, e se dividirá, ao chegar em Casa Forte, em dois acessos: um pela Rua Dona Olegarinha e outro pela Rua Jorge Gomes de Sá, nas proximidades do Parque Santana. A bifurcação foi projetada para distribuir melhor o tráfego e evitar congestionamentos na região.



Além da ponte, o edital contempla a implantação e requalificação do complexo viário da III Perimetral, com a melhoria de 17 vias do entorno, totalizando 7,3 km. As intervenções incluem novas redes de drenagem, iluminação pública, calçadas acessíveis, paisagismo, urbanização e implantação de uma ciclofaixa de 1,2 km. Também estão previstas a recuperação da Praça Flor de Santana e a modernização de 13 abrigos de ônibus.