Trânsito a partir deste sábado (11) perto do Shopping RioMar; entenda

Segundo CTTU, Rua Marquês de Alegrete passará a ter fluxo invertido, sentido Shopping Riomar. É preciso ficar atento aos orientadores da CTTU

Diario de Pernambuco

Publicado: 11/10/2025 às 08:54

CTTU montou esquema especial para eventos esportivos/Arquivo

O trânsito sofre alteração, a partir deste sábado (11) ,perto do Shopping RioMar,
no Pina, na Zona Sul do Recife.

 A Rua Marquês de Alegrete, entre a Avenida República do Líbano e a Rua Nogueira de Souza, tem o fluxo invertido.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a via, que antes seguia em direção ao restaurante Caldinho do Nenen, agora terá sentido em direção ao Shopping Riomar.

 A medida visa facilitar a mobilidade local e promover mais segurança viária aos condutores e pedestres.

Agentes da CTTU estarão no local durante os primeiros dias da intervenção para auxiliar condutores e pedestres sobre as mudanças. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão através do teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

 

