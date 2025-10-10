° / °
Fotógrafa do Diario de Pernambuco é finalista da 28ª edição do Prêmio Cristina Tavares

Marina Torres é finalista com foto que retrata uma intervenção que uma moradora do Recife fez na casa para não voltar a perder seus móveis devido às chuvas

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/10/2025 às 20:02

A fotógrafa Marina Torres./Foto: Melissa Fernandes/DP Foto

O Diario de Pernambuco é finalista do 28º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (10) pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

A fotógrafa Marina Torres concorre na categoria Fotojornalismo com uma imagem registrada durante a cobertura do impacto do período chuvoso em pessoas que moram em áreas de risco.

A foto finalista mostra a intervenção que a moradora do bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife, Josinete Maria, de 71 anos, fez para não voltar a perder os móveis de sua casa. Com alguns tijolos, a aposentada construiu um pequeno muro na porta de sua residência, tentando obstruir a entrada da água.

"Em toda pauta, sempre me atento aos detalhes. A matéria em questão falava sobre a chuva e os transtornos causados na vida dos moradores do Recife. Durante a conversa com Dona Josinente, percebi aquele 'mini-muro' construído em sua porta", lembra Marina.

"Estou muito feliz por estar entre os finalistas. Estar nesses espaços sendo uma mulher é extremamente importante", ela acrescenta. "Espero que isso possa fazer com que tantas outras mulheres que estão na correria do fotojornalismo continuem e sejam reconhecidas".

Foto finalista do Prêmio Cristina Tavares. - Marina Torres/DP Foto
O Prêmio

A relação dos finalistas é resultado de uma análise da Comissão Julgadora, formada por professores e profissionais do mercado jornalístico de todo o Brasil.

Segundo maior prêmio de jornalismo incentivado por um sindicato da categoria no país, o Cristina Tavares tem o patrocínio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e o apoio da Prefeitura do Recife, Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) e BBC Comunicação.

A cerimônia de entrega do prêmio aos vencedores será no próximo dia 16 de outubro, às 18h, no Auditório Senador Sérgio Guerra, na Alepe, bairro da Boa Vista, no Recife.

