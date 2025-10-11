Entenda como Nossa Senhora Aparecida se tornou a Padroeira do Brasil

O reconhecimento oficial veio em 1930, quando o papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil. Meio século depois, em 1980, o papa João Paulo II visitou o país e consagrou a Basílica Nacional de Aparecida, elevando o dia 12 de outubro a feriado nacional

Em 12 de outubro comemora-se o dia de Nossa Senhora Aparecida (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em um país de fé diversa e marcada por tradições populares, a devoção a Nossa Senhora Aparecida se tornou um dos maiores símbolos religiosos do Brasil. Reconhecida oficialmente como Padroeira Nacional em 1930 e celebrada em feriado nacional desde 1980, a santa católica ultrapassou os limites da Igreja e passou a ocupar um espaço importante na cultura, na identidade e na memória coletiva do povo brasileiro.

A história remonta ao início do século XVIII. Em outubro de 1717, três pescadores, Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves, lançavam suas redes no rio Paraíba do Sul, na então vila de Guaratinguetá, interior de São Paulo. A pesca estava difícil, até que um deles puxou do rio uma pequena imagem sem cabeça. Pouco depois, veio a parte que faltava: a cabeça da estátua. A partir desse momento, segundo os relatos, os peixes começaram a surgir em abundância.

A imagem, feita de terracota e medindo cerca de 40 centímetros, representava Nossa Senhora da Conceição, mas o povo logo passou a chamá-la de “Aparecida”, a que apareceu nas águas. A devoção se espalhou rapidamente pela região, impulsionada por relatos de milagres e curas atribuídos à santa.

Por décadas, a pequena imagem ficou guardada na casa da família Pedroso, onde moradores e viajantes se reuniam para rezar. No fim do século XVIII, foi erguida a primeira capela, substituída mais tarde por uma igreja maior, devido ao crescente número de fiéis. Em 1888, a Princesa Isabel, devota de Nossa Senhora Aparecida, doou ao santuário a coroa de ouro e o manto azul que adornam a imagem até hoje.

O reconhecimento oficial veio em 1930, quando o papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil. Meio século depois, em 1980, o papa João Paulo II visitou o país e consagrou a Basílica Nacional de Aparecida, elevando o dia 12 de outubro a feriado nacional. Desde então, a data é marcada por missas, romarias e celebrações que reúnem milhões de fiéis, especialmente no Santuário Nacional, considerado o maior templo mariano do mundo.

A devoção, portanto, ultrapassa a dimensão da crença e adentra o campo da identidade nacional. Em muitas cidades, a imagem da santa é reverenciada por fiéis de diferentes religiões ou por pessoas que, mesmo sem professar a fé católica, reconhecem o valor histórico e cultural que Nossa Senhora Aparecida representa.

O Círio de Nazaré: a maior manifestação de fé do Norte do país

Assim como Aparecida no Sudeste, o Norte do Brasil tem na devoção a Nossa Senhora de Nazaré uma de suas maiores expressões religiosas. Realizado anualmente em Belém do Pará, o Círio de Nazaré reúne milhões de romeiros nas ruas da capital paraense, em um espetáculo de fé, emoção e tradição.

A procissão principal acontece no segundo domingo de outubro e remonta ao século XVIII, quando uma pequena imagem da santa foi encontrada às margens de um igarapé. Desde então, o evento cresceu e se transformou em um dos maiores do mundo, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2013.